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Инцидент в роддоме Симферополя — дело контролирует Бастрыкин

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек — РИА Новости Крым. Глава российского следствия Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травмировании ребенка в симферопольском роддоме. Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Источник: РИА "Новости"

В минздраве Крыма накануне сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме № 2. Обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме устанавливает Следственный комитет.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.

Уточняется, что на текущий момент младенец продолжает находиться в медицинском учреждении.

В сентябре председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории, в результате чего ребенок погиб.

медицина
СК