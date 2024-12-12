Инцидент в роддоме Симферополя — дело контролирует Бастрыкин

В минздраве Крыма накануне сообщили, что проведут проверку по факту информации о применении запрещенных приемов в симферопольском роддоме № 2. Обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родов в симферопольском роддоме устанавливает Следственный комитет.
«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах произошедшего», — сказано в сообщении.
Уточняется, что на текущий момент младенец продолжает находиться в медицинском учреждении.
В сентябре председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории, в результате чего ребенок погиб.