В Алтайском крае два человека пострадали из-за взрыва газа в жилом доме

При этом в Telegram-канале станции скорой медицинской помощи Бийска уточняется, что пострадавших уже доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести, а 9-летний мальчик находится в тяжелом состоянии. У ребенка были диагностированы термические ожоги первой и второй степеней.