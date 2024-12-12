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Машина сбила ребёнка на тюбинге в Сеченовском районе

Водитель увидел на дороге собаку и ватрушку, но не успел среагировать.

Мальчик, катавшийся на ватрушке, попал под колёса машины. Об этом сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области.

Вечером 11 декабря в селе Кочетовка Сеченовского района 7-летний ребёнок катался на тюбинге, привязанном к овчарке. Водитель Land Cruiser увидел на дороге собаку и ватрушку, но не успел среагировать и наехал на ребёнка.

Пострадавшего мальчика доставили в Сергачскую ЦРБ.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что нижегородец попал под колёса автобуса на пешеходном переходе на Родионова.