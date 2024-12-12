В Австрии полиция задержала белоруса, перегонявшего автодом

При дальнейшем разбирательстве удалось установить информацию еще по двум лицам, которые, вероятно, имеют отношения к делу. Также говорится о том, что белорус предоставил запутанные, противоречивые данные. Так, первым из лиц, который в том числе является арендатором автомобиля, указывался гражданин Румынии. Но при проверке установили, что это фальшивая личность. Второе лицо — россиянин. Он личность и документ, вероятно, также фальшивые.