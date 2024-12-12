Дом и баня сгорели ночью в дачном товарищества в Батайске

Дом и баня сгорели на территории ДНТ «Лесная поляна» в Батайске прошедшей ночью. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
Пожар произошел на Яблоневой, 104. Вызов в экстренную службу поступил в 2:37, открытое горение сбили к 4:24, в 5:02 пламя полностью ликвидировали. Всего огнем было охвачено 190 кв. метров.
На месте от МЧС работали 25 человек, использовалось шесть единиц техники. Во время тушения спасли четырех человек.
Напомним, ранее в поселке Доброполье Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорел частный дом.