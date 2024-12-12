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Дом и баня сгорели ночью в дачном товарищества в Батайске

В Батайске 2,5 часа тушили дом и баню, выгорело 190 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Дом и баня сгорели на территории ДНТ «Лесная поляна» в Батайске прошедшей ночью. Об этом 12 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

Пожар произошел на Яблоневой, 104. Вызов в экстренную службу поступил в 2:37, открытое горение сбили к 4:24, в 5:02 пламя полностью ликвидировали. Всего огнем было охвачено 190 кв. метров.

На месте от МЧС работали 25 человек, использовалось шесть единиц техники. Во время тушения спасли четырех человек.

Напомним, ранее в поселке Доброполье Ростовской области из-за неисправного дымохода сгорел частный дом.