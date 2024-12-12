Женщина оступилась и погибла под колесами проезжающего мимо авто в Ленобласти

Несчастный случай со смертельным исходом произошел днем 11 декабря на пятом километре дороги «Ушаки — Рублево — Гуммолово». Там по обочине шла 85-летняя пенсионерка. Но она случайно оступилась и упала. В этот же момент по трассе ехала «Хонда Аккорд». Иномарка наехала на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.