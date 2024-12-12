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Женщина оступилась и погибла под колесами проезжающего мимо авто в Ленобласти

85-летняя пенсионерка погибла в ДТП.

Источник: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Несчастный случай со смертельным исходом произошел днем 11 декабря на пятом километре дороги «Ушаки — Рублево — Гуммолово». Там по обочине шла 85-летняя пенсионерка. Но она случайно оступилась и упала. В этот же момент по трассе ехала «Хонда Аккорд». Иномарка наехала на женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— 39-летний водитель иномарки наехал на шедшую в попутном направлении по правому краю проезжей части пенсионерку, которая оступилась и упала под проезжающий автомобиль. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, — указали в ведомстве.

Правоохранители по данному факту проводят проверку.

Ранее SPB.KP.RU писал, что мужчину, ожидающего оформление ДТП, сбил грузовик в Петербурге. К сожалению, пострадавший умер от полученных травм.