Жительнице Воронежа продали авто в международном розыске

После того, как автомобиль был изъят полицией и возвращен законному владельцу, покупательница через суд добилась расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств. Компания-продавец игнорировала требования судебных приставов, после чего приставы наложили арест на её счета и запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств. В результате должник выплатил 700 000 рублей покупательнице и 50 000 рублей исполнительского сбора.