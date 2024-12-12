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Жительнице Воронежа продали авто в международном розыске

Женщина не знала об этом два года.

Судебные приставы взыскали 700 тысяч рублей с воронежской компании, продавшей угнанный автомобиль.

Левобережное районное отделение судебных приставов Воронежа взыскало 700 000 рублей с организации, занимающейся ремонтом автомобилей, которая продала жительнице Воронежа автомобиль BMW 2010 года выпуска, числившийся в международном розыске как угнанный в Италии.

После того, как автомобиль был изъят полицией и возвращен законному владельцу, покупательница через суд добилась расторжения договора купли-продажи и возврата денежных средств. Компания-продавец игнорировала требования судебных приставов, после чего приставы наложили арест на её счета и запретили регистрационные действия в отношении транспортных средств. В результате должник выплатил 700 000 рублей покупательнице и 50 000 рублей исполнительского сбора.