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Четыре человека спасли из горящей бани под Ростовом

В Ростовской области ночью 12 декабря произошел крупный пожар.

Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Происшествие произошло в Батайске в ДНТ «Лесная поляна» около 3:00 на улице Яблоневой, 104.

В пожарную службу обратились местные жители. Люди заметили, что банный комплекс охвачен огнем. Огромный столб дыма было видно из соседних районов.

Пламя стремительно распространялось и вскоре перекинулось на соседний сарай и крышу частного дома. Общая площадь пораженной территории составила около 200 квадратных метров.

На место происшествия прибыли 25 спасателей и шесть пожарных машин. Огонь удалось потушить к пяти часам утра.

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожарным удалось эвакуировать четырех человек из здания, которое горело.

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