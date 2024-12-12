Четыре человека спасли из горящей бани под Ростовом

Информацию об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Происшествие произошло в Батайске в ДНТ «Лесная поляна» около 3:00 на улице Яблоневой, 104.
В пожарную службу обратились местные жители. Люди заметили, что банный комплекс охвачен огнем. Огромный столб дыма было видно из соседних районов.
Пламя стремительно распространялось и вскоре перекинулось на соседний сарай и крышу частного дома. Общая площадь пораженной территории составила около 200 квадратных метров.
На место происшествия прибыли 25 спасателей и шесть пожарных машин. Огонь удалось потушить к пяти часам утра.
По информации ГУ МЧС по Ростовской области, пожарным удалось эвакуировать четырех человек из здания, которое горело.