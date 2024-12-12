В Гомеле бухгалтер может сесть на 12 лет, присвоив 100 000 рублей нанявших ее ИП

Удалось установить, что 52-летняя гомельчанка на протяжении нескольких лет оказывала услуги, связанные с ведением бухучета индивидуальным предпринимателям, организациям. В МВД отметили, что, пользуясь служебным положением, женщина перечисляла их деньги на свой карт-счет. Украденное она тратила на личные нужды, в том числе на оплату кредитов, азартные игры.