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В Гомеле бухгалтер может сесть на 12 лет, присвоив 100 000 рублей нанявших ее ИП

В Гомеле бухгалтер присвоила более 100 тысяч рублей ИП.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле бухгалтер может сесть на 12 лет, присвоив 100 000 рублей нанявших ее ИП. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В сообщении говорится, что специалистами отдела по борьбе с экономическими преступлениями Гомельской области была раскрыта преступная схема обогащения предпринимательницы из Гомеля.

Удалось установить, что 52-летняя гомельчанка на протяжении нескольких лет оказывала услуги, связанные с ведением бухучета индивидуальным предпринимателям, организациям. В МВД отметили, что, пользуясь служебным положением, женщина перечисляла их деньги на свой карт-счет. Украденное она тратила на личные нужды, в том числе на оплату кредитов, азартные игры.

«В сумме фигурантка присвоила почти 100 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

Следователи завели уголовное дело за хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями. Жительнице Гомеля грозит до 12 лет лишения свободы.

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