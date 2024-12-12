Утром из горящей пятиэтажки в Казани спасли 15 человек

Пожарные спасли троих человек с помощью трехколенной лестницы из окна третьего этажа, еще троих, включая двух детей, эвакуировали с использованием автолестницы из окна пятого этажа. Девять человек были выведены сотрудниками пожарной охраны с верхних этажей по лестничным маршам с применением дыхательных масок.