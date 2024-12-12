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В Воронеже 14-летняя девочка попала под колеса иномарки на «зебре»

С полученным телесными повреждениями пешеход была госпитализирована.

Источник: Полиция Воронежской области

В Коминтерновском районе Воронежа несовершеннолетняя девочка была госпитализирована после того, как ее сбила легковушка на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, в среду, 11 декабря, около 18:55 у дома № 302А по улице 9 Января в Воронеже 43-летняя жительница Семилукского района за рулем Hyundai Solaris ехала со стороны улицы Жемчужная в направлении улицы Антонова-Овсеенко и наехала на пешехода. Подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 14-летняя девочка с полученными телесными повреждениями была госпитализирована.

Полицейскими устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.