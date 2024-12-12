В Воронеже 14-летняя девочка попала под колеса иномарки на «зебре»

По предварительным данным, в среду, 11 декабря, около 18:55 у дома № 302А по улице 9 Января в Воронеже 43-летняя жительница Семилукского района за рулем Hyundai Solaris ехала со стороны улицы Жемчужная в направлении улицы Антонова-Овсеенко и наехала на пешехода. Подросток переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.