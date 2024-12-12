Жителя Братска приговорили к 13 годам колонии за убийство знакомого

В Братске вынесли приговор мужчине, который выстрелил в голову своего знакомого. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре и Следкоме Иркутской области.
— Установлено, что произошло все 3 декабря 2022 в гараже, который находится в кооперативе «Мотор 1». 41-летний подсудимый выстрелил из огнестрельного оружия в голову своего 38-летнего знакомого, который пришел за машиной. Известно, что ранее мужчины постоянно конфликтовали, — сообщили в ведомстве.
Тело погибшего нашел сосед на следующий день, обратился в полицию. Стрелявший успел скрыться с места происшествия, также спрятал одежду и оружие. Тем не менее его удалось задержать по горячим следам.
Он не признал вину, также отказался давать показания. Во время судебного рассмотрения нарушил меру пресечения и уехал из Братска. Сначала его объявили в розыск, позже — задержали в Республике Татарстан.
Следователи допросили 40 человек, провели более 10 судебных экспертиз, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. В итоге суд признал его виновным и вынес приговор — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель «Тойоты» погиб в аварии с грузовиком под Усть-Илимском.