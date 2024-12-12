Жителя Братска приговорили к 13 годам колонии за убийство знакомого

— Установлено, что произошло все 3 декабря 2022 в гараже, который находится в кооперативе «Мотор 1». 41-летний подсудимый выстрелил из огнестрельного оружия в голову своего 38-летнего знакомого, который пришел за машиной. Известно, что ранее мужчины постоянно конфликтовали, — сообщили в ведомстве.