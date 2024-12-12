В отношении отца Шерзата Полата завели уголовное дело

Об этом 12 декабря рассказали в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.
В ведомстве напомнили, что 10 декабря Нурымова задержали по факту хулиганства и создания препятствий для движения транспортных средств.
«Он выражался нецензурной бранью в общественном месте и в адрес сотрудников полиции, угрожал им ножом, умышленно повредил чужое имущество, а именно поцарапал ножом автомобиль и проколол колесо. Не останавливаясь на содеянном, продолжил нарушать общественный порядок и спокойствие граждан, создавая при этом опасность для окружающих, в том числе несовершеннолетних. По факту хулиганства суд назначил ему 15 суток административного ареста».
Там отметили, что также по факту умышленного повреждения чужого имущества полицией зарегистрировано уголовное дело.
«Установлено, что 10 декабря в результате противоправных действий, имевших место в селе Азат Енбекшиказахского района, был причинен материальный ущерб собственнику автомобиля, что значительно превышает порог административной ответственности и влечет уголовную квалификацию деяния. В настоящее время проводится всестороннее, полное и объективное расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия».
В ведомстве отмечают, что полиция обязана беспристрастно расследовать все факты правонарушений вне зависимости от того, кто их совершил.
4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, ведется по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестованы 11 подозреваемых. В МВД 11 декабря сообщили, что расследование дела завершат до конца года.