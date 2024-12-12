Дела о наркотиках и взятке завели на супругов в Нижегородской области

У женщины-водителя были признаки наркотического опьянения. От медосвидетельствования она отказалась, в связи с чем была отстранена от управления. Во время составления административного протокола на задержанную ее супруг предложил сотруднику полиции взятку в сумме более 180 тысяч рублей. Инспектор принять взятку отказался.
Кроме того, недалеко от остановленного автомобиля нашли сверток, от которого задержанные пытались избавиться. Внутри был мефедрон массой 1060 гр. По данному факту завели дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, обоих фигурантов арестовали. Во время обыска у них дома полицейские нашли 20 пластиковых баночек с порошкообразным и растительным веществом и два свертка с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу.
По предъявленным статьям обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.