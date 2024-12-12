Дела о наркотиках и взятке завели на супругов в Нижегородской области

Кроме того, недалеко от остановленного автомобиля нашли сверток, от которого задержанные пытались избавиться. Внутри был мефедрон массой 1060 гр. По данному факту завели дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, обоих фигурантов арестовали. Во время обыска у них дома полицейские нашли 20 пластиковых баночек с порошкообразным и растительным веществом и два свертка с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу.