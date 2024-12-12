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Дела о наркотиках и взятке завели на супругов в Нижегородской области

На жителя Нижегородской области завели уголовное дело о незаконном обороте наркотиков и попытке дать взятку инспектору ДПС. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, подозреваемого и его супругу, передвигавшихся на автомобиле BMW, остановили в Балахнинском округе 8 декабря.

Источник: Коммерсантъ

У женщины-водителя были признаки наркотического опьянения. От медосвидетельствования она отказалась, в связи с чем была отстранена от управления. Во время составления административного протокола на задержанную ее супруг предложил сотруднику полиции взятку в сумме более 180 тысяч рублей. Инспектор принять взятку отказался.

Кроме того, недалеко от остановленного автомобиля нашли сверток, от которого задержанные пытались избавиться. Внутри был мефедрон массой 1060 гр. По данному факту завели дело по ч.5 ст. 228.1 УК РФ, обоих фигурантов арестовали. Во время обыска у них дома полицейские нашли 20 пластиковых баночек с порошкообразным и растительным веществом и два свертка с неизвестным веществом. Изъятое направили на экспертизу.

По предъявленным статьям обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.