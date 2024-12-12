На Кубани ужесточили наказание матери, оставившей шестерых детей без еды и тепла

19 января 2024 года Надежда Кудряшова на несколько дней оставила своих шестерых детей одних в доме, расположенном в хуторе Бейсужек Павловского района. Младшему из детей было четыре года. Сама женщина была у знакомых в Брюховецком районе, где все это время пила алкоголь.