На Кубани ужесточили наказание матери, оставившей шестерых детей без еды и тепла

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
19 января 2024 года Надежда Кудряшова на несколько дней оставила своих шестерых детей одних в доме, расположенном в хуторе Бейсужек Павловского района. Младшему из детей было четыре года. Сама женщина была у знакомых в Брюховецком районе, где все это время пила алкоголь.
Суд назначил ей год исправительных работ. Однако осужденная уклонялась от исполнения наказания, в связи с чем уполномоченный сотрудник ГУ ФСИН обратился в суд, требуя заменить меру на более строгую. Суд удовлетворил представление и заменил осужденной неотбытое наказание в виде 11 месяцев 17 дней исправительных работ на 3 месяца 25 дней лишения свободы (из расчета день лишения свободы за три дня исправительных работ).
В колонию-поселение женщину доставят под конвоем. Суд взял ее под стражу в зале суда.