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На Кубани ужесточили наказание матери, оставившей шестерых детей без еды и тепла

В Павловском районе Краснодарского края матери, которая оставила своих шестерых детей одних в неотапливаемом доме и без еды, заменили неотбытое наказание в виде исправительных работ на лишение свободы.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

19 января 2024 года Надежда Кудряшова на несколько дней оставила своих шестерых детей одних в доме, расположенном в хуторе Бейсужек Павловского района. Младшему из детей было четыре года. Сама женщина была у знакомых в Брюховецком районе, где все это время пила алкоголь.

Суд назначил ей год исправительных работ. Однако осужденная уклонялась от исполнения наказания, в связи с чем уполномоченный сотрудник ГУ ФСИН обратился в суд, требуя заменить меру на более строгую. Суд удовлетворил представление и заменил осужденной неотбытое наказание в виде 11 месяцев 17 дней исправительных работ на 3 месяца 25 дней лишения свободы (из расчета день лишения свободы за три дня исправительных работ).

В колонию-поселение женщину доставят под конвоем. Суд взял ее под стражу в зале суда.