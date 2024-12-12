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Стали известны подробности гибели женщины от бешенства в Волгоградской области

От бешенства в Волгоградской области скончалась 44-летняя жительница Михайловки.

Как сообщили V102.RU сообщили в комитете здравоохранения региона, опасным вирусом она заразилась после укуса лисы. После нападения животного женщина не стала обращаться в больницу за помощью.

— Пострадавшая не обращалась за экстренной профилактикой, обращение зафиксировано с началом симптоматики гидрофобии, несмотря на помощь врачей пациентка скончалась, — сообщили в облкомздраве.

Напомним, что ранее о первом в 2024 году летальном случае заболевания бешенством в регионе сообщило территориальное управление Роспотребнадзора.

Лечения от бешенства нет. Если заболевание уже имеет клинические проявления — вероятность летального исхода составляет 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Поэтому после укуса животного необходимо обратиться в медицинское учреждение за антирабической вакциной.

здоровье