Стали известны подробности гибели женщины от бешенства в Волгоградской области

Лечения от бешенства нет. Если заболевание уже имеет клинические проявления — вероятность летального исхода составляет 100%. К сожалению, до проявления симптомов определить наличие вируса в организме затруднительно. Поэтому после укуса животного необходимо обратиться в медицинское учреждение за антирабической вакциной.