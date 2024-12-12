СК возбудил дело после избиения девочки сверстницами в Котельниках

«Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту публикации в Telegram-канале видео с хулиганскими действиями, совершенными в отношении школьницы ее сверстницами (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Установлено, что 9 декабря ученицы одной из школ городского округа Котельники в школьном туалете стали вести себя вызывающе, нарушая общественный порядок, публично вступили в конфликт с находившейся там ученицей, после чего избили ее, а происходящее засняли на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.