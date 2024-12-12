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СК возбудил дело после избиения девочки сверстницами в Котельниках

Возбуждено уголовное дело по факту хулиганских действий, совершенных в отношении девочки ее сверстницами в Котельниках. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

Источник: РИА "Новости"

«Следователем следственного отдела по городу Люберцы ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту публикации в Telegram-канале видео с хулиганскими действиями, совершенными в отношении школьницы ее сверстницами (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Установлено, что 9 декабря ученицы одной из школ городского округа Котельники в школьном туалете стали вести себя вызывающе, нарушая общественный порядок, публично вступили в конфликт с находившейся там ученицей, после чего избили ее, а происходящее засняли на камеру мобильного телефона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время потерпевшая находится в больнице. Следователями осмотрена видеозапись, проведен осмотр места, допрошены свидетели, запрошен характеризующий материал.