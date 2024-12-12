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Глава СКР Бастрыкин запросил доклад о выпавшем из окна в Красноярске

11 декабря из окна административного здания в Красноярске выпал мужчина.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об обстоятельствах гибели мужчины, упавшего из многоэтажного здания в Красноярске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком».

11 декабря из окна административного здания в Красноярске выпал мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Красноярские следователи СК организовали проверку.

«Глава СК России запросил у руководителя ГСУ по Красноярскому краю и Республике Хакасия Еремина А. Л. доклад о ходе проверки и обстоятельствах произошедшего», — говорится в сообщении Следственного комитета.

По информации некоторых СМИ, в частности ТАСС, погибший — экс-глава городского управления зеленого строительства Александр Лапин.

Ранее сообщалось о том, что глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, в котором от рук пластических хирургов пострадала пациентка.

СК