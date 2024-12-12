В Красноярске нашли создателя телеграм-канала для травли школьников

В ГУ МВД России по региону рассказали, что парень создал канал в «Телеграме» с целью подзаработать. Там он публиковал фотографии школьников из Красноярска и писал о них оскорбительные посты. За удаление контента подросток требовал со своих сверстников деньги, просил перевести на карту 600 рублей.