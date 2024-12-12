В Красноярске нашли создателя телеграм-канала для травли школьников

В ГУ МВД России по региону рассказали, что парень создал канал в «Телеграме» с целью подзаработать. Там он публиковал фотографии школьников из Красноярска и писал о них оскорбительные посты. За удаление контента подросток требовал со своих сверстников деньги, просил перевести на карту 600 рублей.
О существовании телеграм-канала для травли детей и подростков полицейские узнали от жителей микрорайона Солнечный. В ноябре родители тех школьников, чьи фото опубликовали в чате, обратились за помощью к правоохранителям.
После того как стражи порядка начали проверку по данному факту и нашли зачинщика травли, канал был удален. В данный момент полицейские продолжают выяснять все обстоятельства противоправной деятельности 15-летнего подростка.