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Бывший чиновник из Иркутска вернет государству незаконно полученные 450 тысяч

В 2022 осужденный отправился в колонию и выплатил штраф, однако взятку так и не вернул.

Источник: Комсомольская правда

С экс-чиновника администрации взыщут незаконно полученные 450 тысяч рублей в Иркутске. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.

В 2022 бывшего начальника одного из отделов комитета городского обустройства в администрации признали виновным в получении взятки. Деньги передал гендиректор подрядной организации, который хотел заниматься капремонтом канализационных сетей на нескольких улицах города и просил общего покровительства.

— После этого чиновнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет 10 месяцев в колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. Однако по итогам рассмотрения уголовного дела судом судьба незаконно полученного вознаграждения не была разрешена, — сообщили в ведомстве.

Поэтому прокуратура направила в суд исковое заявление, просили, чтобы с осужденного взыскали полученную взятку. Требование удовлетворили, а значит чиновник отдаст 450 тысяч рублей в доход государства.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Братска приговорили к 13 годам колонии за убийство знакомого.