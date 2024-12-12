Бывший чиновник из Иркутска вернет государству незаконно полученные 450 тысяч

— После этого чиновнику назначили наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет 10 месяцев в колонии строгого режима со штрафом в размере одного миллиона рублей. Однако по итогам рассмотрения уголовного дела судом судьба незаконно полученного вознаграждения не была разрешена, — сообщили в ведомстве.