В Березниках погиб еще один сотрудник МБУ «Спецавтохозяйство»

В Березниках 2 декабря при неизвестных обстоятельствах умер сотрудник МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники». Еще об одной смерти на предприятии рассказали в краевой Государственной инспекции труда.
Результаты расследования несчастного случая прокомментировал заместитель руководителя ведомства Павел Бахтагареев. Трагедия произошла 23 августа 2024 года, когда сотрудники муниципального предприятия снимали вазоны с кронштейнов на центральных газонах Березников.
После проведенной работы группа дорожных рабочих отправилась на другой адрес, где без согласования с непосредственным руководителем приняли решение по снятию вазонов с кронштейнов осветительных столбов.
«После снятия дорожными рабочими вазонов и перемещения их в телегу, машинист начал движение трактора при отпущенном стояночном тормозе для переезда к следующему столбу. В результате, другой работник упал через задний борт тракторной телеги на дорожное покрытие проезжей части и ударился головой об асфальтное покрытие», — отметил Павел Бахтагареев.
Согласно выводам комиссии, несчастный случай со смертельным исходом произошел по причине нарушения работниками требований охраны труда.
Юридическое лицо МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Материалы расследования несчастного случая поступили в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.