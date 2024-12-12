В Березниках погиб еще один сотрудник МБУ «Спецавтохозяйство»

«После снятия дорожными рабочими вазонов и перемещения их в телегу, машинист начал движение трактора при отпущенном стояночном тормозе для переезда к следующему столбу. В результате, другой работник упал через задний борт тракторной телеги на дорожное покрытие проезжей части и ударился головой об асфальтное покрытие», — отметил Павел Бахтагареев.