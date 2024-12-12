Сан-Хосе
+12°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Березниках погиб еще один сотрудник МБУ «Спецавтохозяйство»

О результатах расследования сообщила краевая Госинспекция труда.

Источник: Комсомольская правда

В Березниках 2 декабря при неизвестных обстоятельствах умер сотрудник МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники». Еще об одной смерти на предприятии рассказали в краевой Государственной инспекции труда.

Результаты расследования несчастного случая прокомментировал заместитель руководителя ведомства Павел Бахтагареев. Трагедия произошла 23 августа 2024 года, когда сотрудники муниципального предприятия снимали вазоны с кронштейнов на центральных газонах Березников.

После проведенной работы группа дорожных рабочих отправилась на другой адрес, где без согласования с непосредственным руководителем приняли решение по снятию вазонов с кронштейнов осветительных столбов.

«После снятия дорожными рабочими вазонов и перемещения их в телегу, машинист начал движение трактора при отпущенном стояночном тормозе для переезда к следующему столбу. В результате, другой работник упал через задний борт тракторной телеги на дорожное покрытие проезжей части и ударился головой об асфальтное покрытие», — отметил Павел Бахтагареев.

Согласно выводам комиссии, несчастный случай со смертельным исходом произошел по причине нарушения работниками требований охраны труда.

Юридическое лицо МБУ «Спецавтохозяйство г. Березники» привлечено к административной ответственности в виде штрафа. Материалы расследования несчастного случая поступили в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности.

несчастный случай