Житель Комсомольска нашел телефон и украл чужие деньги

Женщина потеряла телефон в городе. Она уточнила, что после случившегося не стала блокировать сим-карту, а на самом гаджете не было пароля. В банке она узнала, что с ее карты списали 30 тысяч рублей. С учетом стоимости мобильника ущерб составил 34 тысячи рублей.