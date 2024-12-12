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Житель Комсомольска нашел телефон и украл чужие деньги

На молодого человека завели уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Житель Комсомольска-на-Амуре нашел чужой телефон и перевел на свой счет деньги владельца. От рук 21-летнего парня пострадала 73-летняя жительница Ленинского района. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Женщина потеряла телефон в городе. Она уточнила, что после случившегося не стала блокировать сим-карту, а на самом гаджете не было пароля. В банке она узнала, что с ее карты списали 30 тысяч рублей. С учетом стоимости мобильника ущерб составил 34 тысячи рублей.

«Сотрудники полиции установили обстоятельства происшествия и в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель Ленинского округа», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Молодой человек нашел телефон во время прогулки. После перевода денег он выбросил его, а средства потратил на собственные нужды. Заведено уголовное дело. Ущерб он уже возместил. Полиция ищет смартфон.