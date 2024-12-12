В Новосибирске мужчина ограбил отделение банка на 9 млн рублей

Ранее в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» появились кадры из отделения «Локо-банка» на улице Гоголя в Новосибирске, на которых мужчина с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам, похитил крупную сумму денег. ТАСС обратился за комментарием в банк, однако ответа на момент публикации получить не удалось.