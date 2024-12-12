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В Новосибирске мужчина ограбил отделение банка на 9 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Вооруженное ограбление отделения банка произошло в центре Новосибирска. Мужчина похитил свыше 9 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Источник: Агентство «Москва»

«Поступило сообщение о разбойном нападении и хищении денежных средств из финансового учреждения, расположенного в Центральном районе города Новосибирска, сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и на установление местонахождения лица, совершившего противоправные деяния», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Ранее в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте» появились кадры из отделения «Локо-банка» на улице Гоголя в Новосибирске, на которых мужчина с предметом, похожим на пистолет, угрожая сотрудникам, похитил крупную сумму денег. ТАСС обратился за комментарием в банк, однако ответа на момент публикации получить не удалось.

«Локо-банк» — универсальный коммерческий банк, основанный в 1994 году. Головной офис расположен в Москве. Летом 2023 года кредитная организация попала в станционный список США.