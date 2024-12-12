Банкомат с 9,7 млн рублей попытались вскрыть в Ленобласти

Банкомат попытались вскрыть в Тосненском районе Ленобласти. Все произошло поздним вечером 11 декабря в офисе одного из крупных банков на Советском проспекте в поселке Ульяновка. Туда зашел неизвестный и стал взламывать аппарат, в котором на тот момент было более 9,7 млн рублей. Но его попытка не увенчалась успехом, он ушел ни с чем. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Информацию передали правоохранителям. Записи с камер видеонаблюдения изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавил источник.
Напомним, что недавно суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который попытался вскрыть два банкомата с помощью самодельного взрывного устройства. В первом случае у него это не получилось сделать из-за срабатывания сигнализации, а во втором он не смог вскрыть сейф. Фигуранта отправили на 6,5 года в колонии и оштрафовали на 30 тысяч рублей.