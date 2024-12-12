Банкомат с 9,7 млн рублей попытались вскрыть в Ленобласти

Банкомат попытались вскрыть в Тосненском районе Ленобласти. Все произошло поздним вечером 11 декабря в офисе одного из крупных банков на Советском проспекте в поселке Ульяновка. Туда зашел неизвестный и стал взламывать аппарат, в котором на тот момент было более 9,7 млн рублей. Но его попытка не увенчалась успехом, он ушел ни с чем. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».