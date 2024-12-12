Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя

«Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем… Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя», — добавили в пресс-службе.