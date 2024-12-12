Под Калининградом полицейским пришлось стрелять по машине нарушителя

КАЛИНИНГРАД, 12 дек — РИА Новости. Сотрудникам ДПС под Калининградом пришлось стрелять по машине пьяного нарушителя, а потом выбить стекло, чтобы вытащить его из автомобиля, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
«В городе Черняховске Калининградской области сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие для задержания нетрезвого водителя автомобиля Audi, который не остановился по требованию полицейских для проверки документов и попытался скрыться», — говорится в сообщении.
Автоинспекторы, включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, начали преследование иномарки. Уходя от погони, управлявший легковушкой мужчина неоднократно нарушал ПДД, выезжая на встречную полосу. Полицейские предупредили водителя о намерении применить табельное оружие, он никак на это не отреагировал.
«Сотрудник ДПС сначала выстрелил в воздух, а затем пробил шины, но машина продолжила движение со спущенными колёсами. В результате погони транспортное средство было заблокировано патрульным автомобилем… Водитель отказался выйти из салона. Стражи правопорядка выбили боковое стекло, чтобы извлечь нарушителя», — добавили в пресс-службе.
Установлено, что за рулём находился 33-летний мужчина, у которого имелись внешние признаки опьянения. Освидетельствование на месте показало 0,820 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.
В отношении гражданина полицейскими составлены административные протоколы. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку.