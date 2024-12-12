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Мать чеченского подростка Мурдиева попросила Бастрыкина о честном расследовании

Мать чеченского подростка Муслима Мурдиева обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет URA.RU, женщина попросила его о честном расследовании дела её сына.

«Нами были заявлены ходатайства, заявления и жалобы более 700 раз — ни по одному нашему обращению не было принято законного решения», — отметила она.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко в ответ на критику председателя со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова раскрыла подробности уголовного дела 14-летнего чеченского подростка Муслима Мурдиева.

По данным следствия, в сентябре 2023 года пятеро подростков избили восемь человек, семеро из них — несовершеннолетние. Нападения происходили в различных торговых центрах Москвы. По данным следствия, подростки, в том числе Мурдиев, специально провоцировали словесные конфликты со случайными прохожими, после чего один из них начинал драку, а другие давали «советы, как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», сообщает СК.

На всех пятерых завели уголовное дело о хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

В ведомстве подчеркнули, что приняли «исчерпывающие меры по установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к противоправным действиям», и опубликовали видео драки.

Кадыров Рамзан