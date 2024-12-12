Мать чеченского подростка Мурдиева попросила Бастрыкина о честном расследовании

По данным следствия, в сентябре 2023 года пятеро подростков избили восемь человек, семеро из них — несовершеннолетние. Нападения происходили в различных торговых центрах Москвы. По данным следствия, подростки, в том числе Мурдиев, специально провоцировали словесные конфликты со случайными прохожими, после чего один из них начинал драку, а другие давали «советы, как наносить удары, а также в случае необходимости помогали соучастникам в избиении», сообщает СК.