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В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада

ЧЕЛЯБИНСК, 12 дек — РИА Новости. Нетрезвый мужчина на территории детсада Челябинска напал на воспитателя во время прогулки с воспитанниками, его задержала полиция, сообщила в четверг пресс-служба ГУМВД России по региону.

Источник: © РИА Новости

По данным полиции, инцидент произошел во время прогулки. Посторонний мужчина перелез на территорию детсада через забор, высказывая нецензурные слова в адрес воспитателя, а затем применил к ней физическую силу.

«Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии и полицейские задержали злоумышленника. Нападавшим оказался нетрезвый 37-летний челябинец», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Он находится в специальном помещении для задержанных лиц, работа с ним продолжается, пояснили в пресс-службе.

Прокуратура региона уточняет, что инцидент произошел 11 декабря на территории детсада № 348, надзорное ведомство проводит проверку.

«Заместитель прокурора района Равиля Султанова выехала в образовательное учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время образовательный процесс осуществляется в штатном режиме. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.