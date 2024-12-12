В Челябинске нетрезвый мужчина напал на воспитателя детсада

По данным полиции, инцидент произошел во время прогулки. Посторонний мужчина перелез на территорию детсада через забор, высказывая нецензурные слова в адрес воспитателя, а затем применил к ней физическую силу.
«Оперативно прибывшие сотрудники Росгвардии и полицейские задержали злоумышленника. Нападавшим оказался нетрезвый 37-летний челябинец», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по статье о мелком хулиганстве. Он находится в специальном помещении для задержанных лиц, работа с ним продолжается, пояснили в пресс-службе.
Прокуратура региона уточняет, что инцидент произошел 11 декабря на территории детсада № 348, надзорное ведомство проводит проверку.
«Заместитель прокурора района Равиля Султанова выехала в образовательное учреждение для установления всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время образовательный процесс осуществляется в штатном режиме. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.