Лудоман похитил у знакомого 14 млн тенге в Караганде и проиграл их

Чтобы покрыть накопившиеся долги, он занял у потерпевшего 1,7 млн тенге, рассчитывая на большой выигрыш. Но и на этот раз удача отвернулась от него. Чтобы вернуть оставленный в залог автомобиль, злоумышленник провернул комбинацию с якобы забытым в салоне ноутбуком. Впоследствии, скрывшись с места происшествия, он обнаружил 14 млн тенге, принадлежащие потерпевшему. И вновь стал делать ставки, потратив все денежные средства.