Экс-главу МЧС Киргизии задержали по подозрению в коррупции

До этого бывшего главу администрации города Феодосии приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о коррупции и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2022 году действующий глава Феодосии знал, что один из местных жителей хотел оказать благотворительную помощь беженцам в виде предоставления жилья. После этого экс-глава незаконно оформил документы купли-продажи помещения на свою 31-летнюю сожительницу.