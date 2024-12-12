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Экс-главу МЧС Киргизии задержали по подозрению в коррупции

Бывший глава МЧС Киргизии задержан по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужб республики, передает ТАСС.

Источник: Reuters

До этого бывшего главу администрации города Феодосии приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о коррупции и превышении должностных полномочий. По данным следствия, в 2022 году действующий глава Феодосии знал, что один из местных жителей хотел оказать благотворительную помощь беженцам в виде предоставления жилья. После этого экс-глава незаконно оформил документы купли-продажи помещения на свою 31-летнюю сожительницу.

МЧС