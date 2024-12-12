В Минздраве рассказали о состоянии парня, выпавшего из окна в Перми

Произошедшее около 1:13 11 декабря запечатлела камера видеонаблюдения дома на улице Серебристой, 12 (ЖК «Погода»). В кадре видно, как девушка возле дома смотрит наверх и что-то кричит, а затем встаёт на колени. Почти сразу после этого на землю падает человек. Отскочившая девушка бросилась к пострадавшему, затем в кадре появились трое мужчин, которые отбросили её от него, сами осмотрели упавшего, а после начали звонить — вероятно, в экстренные службы.