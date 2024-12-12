В Минздраве рассказали о состоянии парня, выпавшего из окна в Перми

В министерстве здравоохранения Пермского края рассказали perm.aif.ru о состоянии молодого человека, который выпал из окна дома в Мотовилихинском районе Перми на глазах у девушки в ночь на 11 декабря.
Произошедшее около 1:13 11 декабря запечатлела камера видеонаблюдения дома на улице Серебристой, 12 (ЖК «Погода»). В кадре видно, как девушка возле дома смотрит наверх и что-то кричит, а затем встаёт на колени. Почти сразу после этого на землю падает человек. Отскочившая девушка бросилась к пострадавшему, затем в кадре появились трое мужчин, которые отбросили её от него, сами осмотрели упавшего, а после начали звонить — вероятно, в экстренные службы.
Очевидцы сообщили, что когда парня увезли на скорой, он был жив. Эту информацию perm.aif.ru подтвердили в региональном минздраве.
«Мужчина госпитализирован, продолжает лечение в условиях стационара, получает всю необходимую медицинскую помощь, — рассказали perm.aif.ru в министерстве. — Врачи оценивают его состояние как тяжелое».