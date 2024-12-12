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Восемь иностранцев попали в ДТП в Починковском округе

Водитель минивэна, на котором ехали граждане Кыргызстана, не справился с управлением.

Рано утром 12 декабря в Починковском округе минивэн, в котором ехали восемь граждан Кыргызстана, попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Около 05.10 на трассе Р-158 водитель минивэна Toyota Estima, ехавший в сторону Саратова, не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. В результате травмы получил один из пассажиров минивэна. После оказания медпомощи его отпустили.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Все иностранцы, ехавшие в минивэне, в России находятся законно.