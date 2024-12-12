Жительница Перми выплатила штраф за оскорбление знакомой в социальных сетях

Пермячка через суд добилась от обидчицы компенсации морального вреда за оскорбления в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.
«Девушка показала в суде переписку в мессенджере Telegram, где в грубой нецензурной форме ей были нанесены оскорбления. Ранее по данному факту обидчица была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Но пострадавшая, пережившая сильное потрясение, сказавшееся на ее самочувствии, решила добиваться компенсации причиненных ей нравственных страданий», — объясняют в ведомстве.
Суд обязал обидчицу выплатить оскорбленной девушке 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также компенсировать затраты на оплату услуг адвоката в размере 25 тысяч рублей.
Ответчица выплатила всю необходимую сумму.