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Жительница Перми выплатила штраф за оскорбление знакомой в социальных сетях

Девушка поплатилась за грубость.

Источник: Комсомольская правда

Пермячка через суд добилась от обидчицы компенсации морального вреда за оскорбления в соцсетях. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю.

«Девушка показала в суде переписку в мессенджере Telegram, где в грубой нецензурной форме ей были нанесены оскорбления. Ранее по данному факту обидчица была привлечена к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа. Но пострадавшая, пережившая сильное потрясение, сказавшееся на ее самочувствии, решила добиваться компенсации причиненных ей нравственных страданий», — объясняют в ведомстве.

Суд обязал обидчицу выплатить оскорбленной девушке 20 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также компенсировать затраты на оплату услуг адвоката в размере 25 тысяч рублей.

Ответчица выплатила всю необходимую сумму.

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