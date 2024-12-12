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Самолет врезался в автомобили и разломился пополам: подробности происшествия в Техасе

Четырех человек доставили в больницы штата, все они находились в ехавших по кольцевой автомагистрали машинах.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Самолет врезался в автомобили и разломился пополам.
Источник: Freepik

В американском штате Техас произошло дорожно-транспортное происшествие с участием самолета и автомобилей. Об этом сообщает телеканал NBC.

Легкомоторный самолет Piper PA-31 приземлился в городе Виктория, на улице Мокингбёрд-лейн, представляющей собой кольцевую автомобильную магистраль. Поскольку самолет сел на трассе во время движения автомобилей, он ожидаемо столкнулся с тремя машинами, следовавшими по дороге.

Само судно разломилось на две части. Очевидцы происшествия рассказали, что самолет летел слишком низко, перед тем, как приземлился на дороге. Не исключается внештатная ситуация, связанная с техническими неисправностями на борту.

Федеральное управление гражданской авиации сообщило, что в самолете находился только один пилот. О том, куда следовало судно и почему летчик решил совершить посадку именно на автомобильной дороге, пока данных нет.

Полиция Техаса рассказала прессе о четырех пострадавших. Трое из них отделались незначительными травмами, а четвертый пострадавший госпитализирован в медицинское учреждение с более серьезными повреждениями.

Заместитель начальника полиции Виктории Элин Мойя отметила, что подобные происшествия случаются далеко не каждый день, но власти города рады отсутствию погибших и серьезно пострадавших. Сейчас экспертам предстоит выяснить причины произошедшего ДТП и оценить масштабы ущерба, причиненного людям и автомобилям.