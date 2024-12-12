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Житель Курской области получил 22 года за госизмену и теракт

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Курской области к 22 годам лишения свободы за государственную измену и террористический акт, сообщила пресс-служба судебной системы региона. Он собирал информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона для СБУ, подорвал пиротехническое устройство перед общественной приемной политической партии в Железногорске, а также в составе террористической группы устроил поджог в филиале благотворительной организации в Курске.

Источник: Reuters

30-летний Сергей Черноокий из Железногорска признан виновным по статьям 275 (государственная измена) и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Суд назначил ему 22 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а затем перейдет в исправительную колонию строгого режима. К этому сроку добавили штраф в размере 400 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.

Суд рассматривал дело в закрытом режиме. Пресс-служба судов Курской области утверждает, что подсудимый признал вину и раскаялся. Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба судов называет Сергея Черноокого уроженцем Украины, жителем Железногорска Курской области. По версии следствия, он собирал информацию для Службы безопасности Украины с ноября 2023 года по февраль 2024-го. Взрыв пиротехнического устройства в общественной приемной политической партии в Железногорске причинил «имущественный ущерб». Утверждается, что поджог в благотворительной организации был совершен «в целях дестабилизации деятельности органов власти».