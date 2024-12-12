Житель Курской области получил 22 года за госизмену и теракт

30-летний Сергей Черноокий из Железногорска признан виновным по статьям 275 (государственная измена) и пункту «а» части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Суд назначил ему 22 года лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а затем перейдет в исправительную колонию строгого режима. К этому сроку добавили штраф в размере 400 тыс. руб. и ограничение свободы на два года после отбытия основного наказания.