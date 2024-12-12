Суд по делу об убийстве Талькова отложили на 18 декабря из-за неявки экспертов

Напомним, ранее в суде допросили Наташу Королеву и певицу Азизу, которые тоже выступали в СК «Юбилейный» 30 лет назад. И если Королева ничего толком не рассказала суду, потому что не была за кулисами в момент смерти Игоря, то Азиза подробно описала, как ее бойфренд Малахов подрался с концертным директором Талькова Шляфманом. Именно в этой потасовке и погиб певец. По версии следствия, Шляфман выхватил револьвер у Малахова и по неосторожности пальнул прямо в грудь своему товарищу.