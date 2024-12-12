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Работника уфимского предприятия госпитализировали после того, как на нем вспыхнула спецодежда

В Уфе на электрогазосварщике загорелась спецодежда.

Источник: Комсомольская правда

На днях в Уфе произошел несчастный случай с рабочим. Об этом рассказала пресс-служба Государственной инспекции труда Башкирии.

Инцидент случился позавчера, 10 декабря, в производственном цехе предприятия «Автомастер». Во время сварочных работ на 35-летнем электрогазосварщике загорелась спецодежда. Мужчина получил тяжелую травму, его госпитализировали в Городскую клиническую больницу № 18.

Гострудинспекция приступила к расследованию происшествия. Ведомство намерено определить обстоятельства и причины случившегося.

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