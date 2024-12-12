Жизнь висела на волоске: в Находке моряк 16 дней провел в реанимации после серьезного отравления

Врачи Находкинской больницы совершили практически невозможное — вытащили с того света мужчину с тяжелейшим отравлением. Вечеринка по случаю возвращения из рейса для моряка могла бы стать последней в жизни. Об этом «Комсомольской правде — Дальний Восток» рассказали в пресс-службе Находкинской городской больницы.
33-летний мужчина вернулся из рейса и решил отпраздновать это счастливое событие. Вместо позитивных впечатлений он отравился неизвестным химическим веществом и поступил в больницу уже с судорогами.
Врачам пришлось применить все свое мастерство и все возможные технические средства для того, чтобы вытащить бедолагу с того света. Мужчину подключили к ИВЛ, задействовали для него «искусственную почку», сделали ему переливание крови, а также постоянно вводили ему лекарства и проводили детоксикацию организма. На один такой сеанс очищения уходило более 40 литров специальных растворов.
По словам врачей больницы, случай был крайне сложным, а шансы выжить в таком состоянии вообще крайне малы. Но, как бы то ни было, мужчина выкарабкался, и его жизни уже ничего не угрожает. Сейчас он проходит лечение в соматическом отделении, а после этого ему потребуется долгая реабилитация.