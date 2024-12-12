Жизнь висела на волоске: в Находке моряк 16 дней провел в реанимации после серьезного отравления

По словам врачей больницы, случай был крайне сложным, а шансы выжить в таком состоянии вообще крайне малы. Но, как бы то ни было, мужчина выкарабкался, и его жизни уже ничего не угрожает. Сейчас он проходит лечение в соматическом отделении, а после этого ему потребуется долгая реабилитация.