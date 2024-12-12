В Молдове в пожаре погиб человек: Пришлось эвакуировать из подъезда всех его соседей

В среду, 11 декабря, сотрудники ГИЧС тушили возгорание в многоэтажном доме в Каушанах. В ходе работ пожарные обнаружили частично обгоревшее тело 60-летнего владельца квартиры.
Спасатели эвакуировали из подъезда 12 человек, в том числе 5 несовершеннолетних. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неправильного использования электроодеяла.
Ещё один инцидент случился в Комрате. 70-летняя женщина отравилась угарным газом от печи. Пенсионерку доставили в районную больницу для необходимого лечения.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.