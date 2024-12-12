Четверо детей отравились угарным газом в Дегтярске

По данному факту прокуратура начала проверку.
Инцидент произошел ночью 12 декабря в многоквартирном доме в Дегтярске. В квартире вместе с детьми была мама, но она не пострадала. Трое из детей находятся в удовлетворительном состоянии, один — в тяжелом.
По предварительным данным, в квартире был неисправен датчик автоматического отключения газовой колонки. Кроме того не было тяги в дымоходе — канал дымоудаления забит изнутри.
Пострадавшие дети растут в благополучной семье, которая на учетах в органах системы профилактики не состояла.
«МК-Урал» ранее писал, что несовершеннолетние спортсмены из Свердловской области, приехавшие на соревнования по конькобежному спорту в ЯНАО, обратились в больницу с признаками отравления.
После состязаний дети почувствовали себя плохо, у них появилась тошнота и рвота.