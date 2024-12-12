Уфимка, представляясь стажером отдела полиции, обманула 12 человек на 13 млн рублей

Согласно версии следствия, в 2020—2024 годах обвиняемая представлялась стажером одного из отделов полиции и предлагала гражданам юридические услуги, содействие в решении правовых вопросов, подборе и покупке транспорта. Она получила от 12 потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов, более 12 миллиона рублей. Всеми деньгами она распорядилась по своему усмотрению.