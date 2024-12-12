Уфимка, представляясь стажером отдела полиции, обманула 12 человек на 13 млн рублей

В Уфе перед судом предстанет женщина, обвиняемая в крупном мошенничестве. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Согласно версии следствия, в 2020—2024 годах обвиняемая представлялась стажером одного из отделов полиции и предлагала гражданам юридические услуги, содействие в решении правовых вопросов, подборе и покупке транспорта. Она получила от 12 потерпевших, в том числе сотрудников правоохранительных органов, более 12 миллиона рублей. Всеми деньгами она распорядилась по своему усмотрению.
Известно, ранее она уже была судима за такие же преступления. В мае-июне 2023-го она представила в службу исполнения наказаний подложные выписки и платежные поручения о переводе более одного миллиона рублей в счет погашения причиненного ущерба.
На уфимку завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Использование заведомо подложного документа». Обвиняемая не признала вину. Материалы дела направлены в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
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