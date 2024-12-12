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Омский бизнесмен и ресторатор Сорока ушёл из жизни

Знакомые бизнесмена заявляют, что проблем с бизнесом у него не было.

Источник: Reuters

Издание «Новый Омск» со ссылкой на источник в бизнес-кругах сообщает, что ресторатор Алексей Сорока добровольно ушёл из жизни.

Источник сообщил, что Сорока был человеком тонкой душевной организации. Бизнесмены отметили, что решение бизнесмена вряд ли связано с финансовыми проблемами.

Ранее мы писали, что в Омске ушёл из жизни 56-летний ресторатор Ян Скопин, который открыл популярное в городе заведение Skopin. Сообщается, что о смерти мужчины рассказали его друзья. Они назвали его «легендой омского бизнеса» и отметили, что ресторатора подвело здоровье.

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