Омский бизнесмен и ресторатор Сорока ушёл из жизни

Ранее мы писали, что в Омске ушёл из жизни 56-летний ресторатор Ян Скопин, который открыл популярное в городе заведение Skopin. Сообщается, что о смерти мужчины рассказали его друзья. Они назвали его «легендой омского бизнеса» и отметили, что ресторатора подвело здоровье.