Телефонные мошенники похитили у дончанина почти 2,7 млн рублей

39-летний житель Батайска пострадал от действий телефонных мошенников, потеряв почти 2,7 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
— Мужчине позвонил работник почты и сказал, что пришло письмо из налоговой. Он спросил, как удобнее получить его: электронной почтой или обычным письмом. Дончанин выбрал электронный вариант. Ему выслали код для подтверждения, который он продиктовал, не подозревая, что это код для изменения пароля на портале государственных услуг, — говорится в сообщении.
После этого он попытался войти в свой личный кабинет, но пароль не подошел. В тот же день мужчина получил смс-уведомление об изменении пароля и позвонил по указанному номеру. Женщина на том конце линии сообщила, что его данные похищены и в банки уже разосланы запросы на кредиты. Она соединила потерпевшего с работником банковской организации, который объяснил, что делать дальше.
«Специалист» банка сказал, что мошенники могут оформить на его имя кредиты и похитить денежные средства. Чтобы их опередить, дончанину нужно оформить кредиты на такие же суммы и перевести деньги на специальный счет, на котором они будут храниться какое-то время.
Следуя указаниям лжесотрудника, батайчанин оформил кредит на 1 657 тыс. рублей в одном из финансовых учреждений.
Он оформил кредит, но не смог обналичить деньги, так как нужной суммы не оказалось в банкомате. Позже ему снова позвонил специалист и убедил взять еще один кредит на 600 тыс. рублей в другом банке. Он перевел эти деньги на указанный счет, как тот и велел.
Несколько дней спустя потерпевший по указке аферистов обналичил денежные средства с первого кредита и перевел их на все тот же «безопасный счет».
Спустя еще несколько дней батайчанину поступил тревожный звонок: ему сообщили, что возбуждено уголовное дело о мошенничестве, а он является соучастником. Чтобы урегулировать вопрос с жертвой, его убедили в необходимости оформить новый кредит и перевести деньги.
Обеспокоенный мужчина оформил две кредитные карты: на 145 тыс. и 280 тыс. рублей. По указанию злоумышленников он перевел эти деньги на неустановленные счета.
В общей сложности мужчине был причинен ущерб на сумму 2 682 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере».