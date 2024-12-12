Телефонные мошенники похитили у дончанина почти 2,7 млн рублей

После этого он попытался войти в свой личный кабинет, но пароль не подошел. В тот же день мужчина получил смс-уведомление об изменении пароля и позвонил по указанному номеру. Женщина на том конце линии сообщила, что его данные похищены и в банки уже разосланы запросы на кредиты. Она соединила потерпевшего с работником банковской организации, который объяснил, что делать дальше.