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Очевидцы сообщили о гибели стада баранов под поездом в Ростовской области

В Ростовской области сообщили, что поезд на ходу сбил стало баранов.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области начали обсуждать в социальных сетях сообщение о гибели стада баранов, якобы попавших под поезд в районе хутора Большой Лог.

По словам авторов опубликованного поста, после случившегося выжило только одно животное, остальные умерли из-за травм. В подтверждение этому было прикреплено видео.

В пресс-службе СКЖД журналисту «КП — Ростов-на-Дону» ответили, что информация о подобном происшествии пока не поступала. Таким образом, нельзя с уверенностью утверждать, что сообщение «очевидцев» соответствует действительности. Указанный случай мог произойти в другом регионе.

Напомним: железная дорога — территория повышенной опасности. Около путей всем — и обычным пешеходам, и погонщикам животных — нужно быть осторожными. Поезд за одну секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав невозможно.