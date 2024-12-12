Очевидцы сообщили о гибели стада баранов под поездом в Ростовской области

Напомним: железная дорога — территория повышенной опасности. Около путей всем — и обычным пешеходам, и погонщикам животных — нужно быть осторожными. Поезд за одну секунду проезжает до 20 метров, а его тормозной путь в среднем составляет 1 км. Сразу остановить состав невозможно.