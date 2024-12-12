Начальника СИЗО и его заместителя задержали в Перми: в чем их подозревают

Начальником этого СИЗО является Арсен Шихрагимов. Он полковник внутренней службы. Судя по информации на сайте ГУФСИН по региону, у него есть три заместителя: Сергей Симанов, Равиль Мифтахов и Наталья Тарасова. Кого именно задержали вместе с Шихрагимовым, не уточняется.