Начальника СИЗО и его заместителя задержали в Перми: в чем их подозревают

«Факт превышения должностных полномочий в СИЗО-5 выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН по Пермскому краю и регионального управления СКР. Сейчас проводятся следственные действия», — рассказали «ФедералПресс» в ГУФСИн по региону.
По данным КП-Пермь, они выписывали некоторым сотрудникам повышенные премии, а часть денег забирали себе. После допроса их отпустили под подписку о невыезде.
Начальником этого СИЗО является Арсен Шихрагимов. Он полковник внутренней службы. Судя по информации на сайте ГУФСИН по региону, у него есть три заместителя: Сергей Симанов, Равиль Мифтахов и Наталья Тарасова. Кого именно задержали вместе с Шихрагимовым, не уточняется.
Напомним, в начале ноября суд в Чусовом вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии № 10 Константину Макидону, признав его виновным в растрате с использованием служебного положения. Макидона приговорили к трем годам лишения свободы условно.
Как установил суд, в течение 2022 года он вместе со своими пособниками организовал и контролировал в колонии безучетное производство изделий и пиломатериалов. В дальнейшем он отдал их иным лицам в качестве дара. Ущерб колонии составил более 2 млн рублей.