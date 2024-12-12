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Начальника СИЗО и его заместителя задержали в Перми: в чем их подозревают

ПЕРМЬ, 12 декабря, ФедералПресс. В Перми силовики задержали и доставили в отдел СК начальника СИЗО-5 и его заместителя. В их кабинетах прошли обыски. Задержание прошло в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

«Факт превышения должностных полномочий в СИЗО-5 выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУФСИН по Пермскому краю и регионального управления СКР. Сейчас проводятся следственные действия», — рассказали «ФедералПресс» в ГУФСИн по региону.

По данным КП-Пермь, они выписывали некоторым сотрудникам повышенные премии, а часть денег забирали себе. После допроса их отпустили под подписку о невыезде.

Начальником этого СИЗО является Арсен Шихрагимов. Он полковник внутренней службы. Судя по информации на сайте ГУФСИН по региону, у него есть три заместителя: Сергей Симанов, Равиль Мифтахов и Наталья Тарасова. Кого именно задержали вместе с Шихрагимовым, не уточняется.

Напомним, в начале ноября суд в Чусовом вынес приговор бывшему начальнику исправительной колонии № 10 Константину Макидону, признав его виновным в растрате с использованием служебного положения. Макидона приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Как установил суд, в течение 2022 года он вместе со своими пособниками организовал и контролировал в колонии безучетное производство изделий и пиломатериалов. В дальнейшем он отдал их иным лицам в качестве дара. Ущерб колонии составил более 2 млн рублей.