Житель Самарской области из ревности убил жену и закопал в теплице

После задержания мужчина признался и рассказал, что в ночь с 1 на 2 декабря позвонил жене, которая сказала, что находится на работе. Однако в трубке он услышал, что она выпивает в компании мужчин. Когда женщина вернулась домой, супруг на почве ревности не совладал с эмоциями и избил ее. Потерпевшая скончалась от полученных травм. Заметив, что жена не подает признаков жизни, мужчина выпил и, чтобы скрыть улики, закопал ее тело в теплице возле дома, выкинул окровавленную одежду и ушел к знакомым.