Житель Гродно стал фигурантом «уголовки» за кражу куска торта с фасада здания. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
Говорится, что в конце ноября 2024 года в Ленинский РОВД Гродно обратилась представитель одного из магазинов с заявлением о пропаже с торгового объекте, расположенного по улице Кирова, декорации в видео кусочка торта.
Сотрудники уголовного розыска смогли оперативно установить и задержать причастных к краже 25 и 27-летних гродненцев. Выяснилось, что в ночь на субботу, 30 ноября, они отдыхали в одном из заведений, употребляли алкоголь. Примерно в 08.00 молодые люди вышли на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.
«В этот момент 25-летний гродненец решил снять декорацию и преподнести ее в качестве подарка своей девушке», — сообщили в ведомстве.
После этого они сели в такси, поехав к возлюбленной жителя Гродно, которая указанный подарок не оценила. Она выбросила «кусок торта» в контейнер для мусора. Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета завел уголовное дело за кражу.
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