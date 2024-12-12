Житель Гродно стал фигурантом «уголовки» за кражу куска торта с фасада здания

Сотрудники уголовного розыска смогли оперативно установить и задержать причастных к краже 25 и 27-летних гродненцев. Выяснилось, что в ночь на субботу, 30 ноября, они отдыхали в одном из заведений, употребляли алкоголь. Примерно в 08.00 молодые люди вышли на улицу, чтобы подышать свежим воздухом.