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В Ростовской области мужчина пытался убить свою мать-инвалида

Новочеркасский суд вынес приговор в отношении местного жителя, который пытался заживо поджечь собственную мать.

По данным прокуратуры, происшествие случилось в июне этого года.

В тот день осужденный находился в своей квартире в Новочеркасске. Дом расположен на улице Клещева. В какой-то момент родственники начинают скандалить. В ходе словесной перепалки, нервы у мужчины были на пределе и он решил устроить поджег в комнате, где находилась его мать. По данным следствия, женщина не могла самостоятельно двигаться из-за инвалидности.

Безжалостный план закончился тем, что мужчина поспешил покинуть квартиру после чего закрыл входную дверь на ключ. Однако, злой жестокий сына не удался. Соседи пришли женщин на помощь и спасли ее из горящей квартиры.

Мужчину обнаружили и арестовали. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима на полтора года.