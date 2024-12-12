В Ростовской области мужчина пытался убить свою мать-инвалида

По данным прокуратуры, происшествие случилось в июне этого года.
В тот день осужденный находился в своей квартире в Новочеркасске. Дом расположен на улице Клещева. В какой-то момент родственники начинают скандалить. В ходе словесной перепалки, нервы у мужчины были на пределе и он решил устроить поджег в комнате, где находилась его мать. По данным следствия, женщина не могла самостоятельно двигаться из-за инвалидности.
Безжалостный план закончился тем, что мужчина поспешил покинуть квартиру после чего закрыл входную дверь на ключ. Однако, злой жестокий сына не удался. Соседи пришли женщин на помощь и спасли ее из горящей квартиры.
Мужчину обнаружили и арестовали. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима на полтора года.