В Ростовской области мужчина пытался убить свою мать-инвалида

В тот день осужденный находился в своей квартире в Новочеркасске. Дом расположен на улице Клещева. В какой-то момент родственники начинают скандалить. В ходе словесной перепалки, нервы у мужчины были на пределе и он решил устроить поджег в комнате, где находилась его мать. По данным следствия, женщина не могла самостоятельно двигаться из-за инвалидности.