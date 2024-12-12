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Мужчина пострадал на пожаре в Нижнеудинске

Пострадавший жил в бане.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Нижнеудинске 63-летний мужчина жил в бане, а чтобы не мерзнуть — на постоянной основе протапливал печь. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС Иркутской области, в какой-то момент помещение загорелось.

ГУ МЧС по Иркутской области.

Пострадавший жил в бане.

— Пожар начался из-за перекаленной трубы. Проснувшись, мужчина выбежал из помещения. Его передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщили в ведомстве.

Пламя на 12 квадратных метрах тушили пять специалистов и две единицы техники. В это время в ведомстве напомнили, что нельзя использовать легковоспламеняющиеся жидкости для розжига и не оставлять затопленную печь без присмотра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 21-летняя девушка ехала на электросамокате во дворе дома со слишком высокой скоростью. В какой-то момент сбила школьника, который ехал на детском самокате по тротуару.