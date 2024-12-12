Мэра в Омской области судят за смерть упавшей в люк малышки

В вечернее время ребятишки из многодетной семьи гуляли у дома, пока мама занималась 8-месячным младенцем: девочка, которой на днях должно было исполнится три года, её 4-летний братик и сестра шести лет. Мама периодически выходила проверять всё-ли в порядке. Выйдя в очередной раз на улицу, она не обнаружила младшей дочери. Женщина начала поиски самостоятельно, позже подключились соседи. Тело ребёнка было обнаружено в заброшенном колодце за пределами участка. Колодец был диаметром 60 см, глубиной около трёх метров, который был заполнен водой почти на метр.