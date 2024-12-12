Мэра в Омской области судят за смерть упавшей в люк малышки

Практически ежедневно в нашей стране кто-то проваливается в колодец или канализационный люк. Жертвами становятся и взрослые, и дети. Ответственных за коммуникации находят, им предъявляют обвинения и судят. Но ситуация остаётся печальной.
Вот и в Омске с разницей в один день появились новости, связанные с этой темой: в первом случае ответственное лицо пойдёт под суд за смерть маленькой девочки, во втором — виновника удалось обнаружить облпрокуратуре, готовится исковое заявление в суд для компенсации вреда здоровью — подросток получил тяжелейший ожог.
Подробности в материале корреспондента omsk.aif.ru.
Ребёнка не вернуть.
Известие о том, что под суд пойдёт экс-глава Исилькуля Омской области, казачий атаман Сергей Семенцов напомнила жителям региона об осенней трагедии 2023 года.
В вечернее время ребятишки из многодетной семьи гуляли у дома, пока мама занималась 8-месячным младенцем: девочка, которой на днях должно было исполнится три года, её 4-летний братик и сестра шести лет. Мама периодически выходила проверять всё-ли в порядке. Выйдя в очередной раз на улицу, она не обнаружила младшей дочери. Женщина начала поиски самостоятельно, позже подключились соседи. Тело ребёнка было обнаружено в заброшенном колодце за пределами участка. Колодец был диаметром 60 см, глубиной около трёх метров, который был заполнен водой почти на метр.
Следователи пришли к выводу, что ответственным за колодец является глава города. Сооружение оказалось бесхозным, так как не было передано в компетенцию организации по обслуживанию водопровода: «Колодец с бетонными кольцами, предназначенный для размещения в нем распределительной системы водопровода, по предварительным данным, был построен 20 лет назад для частных нужд. Колодец был закрыт деревянными досками, на которых, по словам очевидцев, прыгала погибшая девочка. Тело ребенка обнаружили родители, которые в момент трагедии находились дома. Семья на профилактических учетах не состоит».
Было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
Атаману грозит до пяти лет лишения свободы.
Пошёл спасать и провалился в яму.
Днём ранее прокуратура Омской области сообщила: «В ходе проверки были выявлены нарушения со стороны строительной компании, отвечающей за тепловые сети, что привело к травме несовершеннолетнего».
ЧП произошло 14 ноября 2024 года на улице 10 лет Октября в Омске, при котором 17-летний парень получил ожог, упав в яму с кипятком возле дома.
Выяснилось, что тепловые сети, где случилась авария и провалился грунт, принадлежат строительной компании «Гранит». Во время устранения повреждения компания не огородила территорию. Более того, она не сообщила властям о проведении ремонта.
Итогом такой безответственности стало то, что, когда ударили морозы, поднялся густой пар, который совершенно возможно перепутать с дымом. Так и случилось.
Два 11-классника рано утром шли в школу, а когда заметили пар, то приняли его за дым. Подростки решили, что, возможно, произошёл пожар и кому-то нужна помощь. Подойдя ближе, один из парней провалился в яму.
Подросток чудом не обварился в кипятке полностью. Товарищ успел его схватить. В горячей воде оказалась только нога. Но и этого хватило для экстренной госпитализации. Несколько недель он провёл в больнице, была сделана операция по пересадке кожи.
Корреспонденту omsk.aif.ru отец мальчика рассказал, что нога пострадала по щиколотку.
«Сын готовился поступать в столичный вуз, посещал репетиторов. Теперь на домашнем обучении. А он в выпускном классе. Даже итоговое сочинение перенесли на февраль. Процесс заживления долгий — пострадала стопа», — уточняет расстроенный папа пострадавшего.
Родители знают, что прокуратура направила руководству компании официальное представление. Территория уже приведена в порядок.
В ближайшее время будет подан иск в суд, чтобы взыскать с виновных компенсацию за причинённый здоровью вред, в том числе моральный.
«Всё это понятно, но травма была получена настолько невовремя… Мы очень переживаем», — заключил омич.
Увидели открытый люк — не молчите!
Если вы увидели открытый люк, колодец не оставайтесь равнодушными: позвоните в местный водоканал, администрацию населённого пункта или свою жилищную организацию, если колодец открыт или просто чем-то прикрыт рядом с вашим домом. Ваша бдительность может спасти чью-то жизнь и поможет сохранить здоровье!