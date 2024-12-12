В Анапе допросили учеников, угрожавших убийством однокласснику

Сейчас полицейские собирают материалы для принятия решения в установленном порядке. Также рассмотрят вопрос о постановке предполагаемого виновника на профилактический учет.
В местных пабликах накануне появилась аудиозапись, на которой, ученики станичной школы угрожают однокласснику убийством и вымогают деньги. На аудио слышно, как ученики требуют 3−5 тыс. руб.
В этой же школе в тот же день девятиклассник ударил одноклассницу по лицу, после чего за нее заступился другой подросток, и между школьниками завязалась драка. По этому инциденту полиция также проводит проверку.